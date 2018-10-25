Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, akşam saatlerinde yağışlar yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-88 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars ve Erzurum'da 9, Ağrı ile Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 10 ve Erzurum'da 8 derece olacak.

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Erzincan'da 11,8, Ağrı'da 5,7, Erzurum'da 3,9, Kars'ta 3,0, Iğdır'da 1,6 ve Ardahan'da 1,2 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, bölge genelinde gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Açıklamada ayrıca Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da orta kuvvette (6-20 kilogram/metrekare) ve yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağış beklendiğinden ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

