Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'deki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, yağış anında ise orta kuvvette eseceği ön görülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 20, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 13, Kars'ta 11 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 23 derece olacak.
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