HABER

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'deki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, yağış anında ise orta kuvvette eseceği ön görülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 20, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 13, Kars'ta 11 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 23 derece olacak.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi yağış

En Çok Okunan Haberler

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.