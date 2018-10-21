Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 22, Erzincan'da 20, Tunceli'de 19, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzurum ve Ardahan'da 16 derece olacak.
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