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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerine kadar sağanak görülecek.

Sıcaklığın gündüz 2-4 derece azalacağı bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece ölçüldüğü bölgede, gece Ardahan'daki sıcaklık sıfır, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 21, Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 11 ve Erzurum'da 9 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum yağış

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