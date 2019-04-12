Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gündüz sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, diğer illerde sıfırın altında Erzurum ve Ağrı'da 1, Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 80, Palandöken Kayak Merkezi'nde 128, Ergan Kayak Merkezi'nde 190 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede etkili olacak yağışlar ve kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

