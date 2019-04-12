HABER

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak - Meteoroloji, yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı uyarıda bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gündüz sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, diğer illerde sıfırın altında Erzurum ve Ağrı'da 1, Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 80, Palandöken Kayak Merkezi'nde 128, Ergan Kayak Merkezi'nde 190 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede etkili olacak yağışlar ve kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Böyle futbol aşkı görülmediBöyle futbol aşkı görülmedi
Ramazan'ın tekrar yürümesi için kampanyaRamazan'ın tekrar yürümesi için kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

En Çok Okunan Haberler

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.