Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece Ardahan'daki sıcaklık sıfır, Ağrı'da 2, Erzincan'da 5, Iğdır'da 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 15, Kars'ta 12, Erzurum ve Ardahan'da 10, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Eğimli alanlardaki çığ tehlikesine ve devam eden sağanakla hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımda meydana gelebilecek kar erimesinin dere yatakları ve ovalarda oluşturabileceği sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

