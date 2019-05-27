Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 1, Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 28, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

