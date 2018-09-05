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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 12, Iğdır'da 17, Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 33, Kars ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

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Doğu Anadolu hava sıcaklığı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü mevsim normallerin üzerinde

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