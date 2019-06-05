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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olması beklenen bölgede Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etki gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Ağrı çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da ise 27 derece olması bekleniyor.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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