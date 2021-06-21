YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

21.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Ağrı ve Kars'ta 13, Tunceli'de 14, Erzurum'da 16, Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 37, Ağrı ve Erzincan'da 34, Erzurum ve Kars'ta 32, Ardahan'da ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum'da konuştu:Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum'da konuştu:

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.