Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 4 ila 7 derece azalacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 7 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Gün içinde Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçmesi beklenen bölgede, gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıkların 4 ila 7 derece azalacağı bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 1, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da 1 ve Ardahan'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 15, Iğdır'da 14, Erzincan'da 8, Ağrı'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 5 ve Ardahan'da 3 derece kaydedildi.

