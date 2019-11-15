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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 5 ilde sıfırın altına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bölgede Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gece hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da 7, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 10 derece olarak ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 17, Iğdır'da 15, Ağrı ve Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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