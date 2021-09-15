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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

15.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Tunceli ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Kars'ta 29, Erzurum'da 27, Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

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