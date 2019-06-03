HABER

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildiHatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi
Tamirciliğini okulda öğreniyorlarTamirciliğini okulda öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.