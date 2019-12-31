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  4. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında

Doğu Anadolu'da bölgesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güney batı yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ağrı ve Erzurum'da 8, Ardahan'da 6, Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Ardahan'da 2, Erzurum ve Kars'ta 1, Ağrı'da sıfır derece kaydedildi.

Bölgede etkili olan yağışlar sonrası kar kalınlıkları Ağrı'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 5, Ardahan'da 2, kayak merkezlerinden Ergan'da 32, Palandöken'de 28 ve Cıbıltepe'de 26 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiğini bildirerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

- Ağrı'da dondurucu soğuklar

Eleşkirt ilçesinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Sürücüler ile vatandaşlar da buz tutan yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sıcaklık

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