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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülen bölge genelinde ayrıca buzlanma, don ile yer yer sis ve pus yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 24, Ardahan'da 26 ve Kars'ta 28 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 7, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 34, Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Erzincan'da 12, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 91, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 60, Konaklı'da 55 ve Yalnızçam'da 39 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile pus ve sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Erzurum hava durumu

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