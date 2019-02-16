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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzurum ile çevresinin kısa süreli ve aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Erzurum'da 7, Kars'da 6, Ardahan'da 5 ve Tunceli'de 3 derece belirlendi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 8, Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 25, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 17 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığının Ergan'da 95, Palandöken ve Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 31 santimetre olduğu belirlendi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum soğuk hava

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