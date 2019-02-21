Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 5, Erzincan'da 7, Erzurum'da 14, Ardahan ve Kars'ta 20, Ağrı'da 21 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Kars'ta 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 20, Ardahan'da 14, Kars'ta 6, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 87, Ergan'da 192, Palandöken'de 88, Konaklı'da 89, Ardahan Yalnızçam'da 26 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

