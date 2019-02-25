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Doğu Anadolu’da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum’da ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum’da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 6, Iğdır’da 1, Ardahan’da 10, Erzurum’da 17, Kars’ta 15, Ağrı’da 9 derece ölçüldü.
Kar kalınlıkları Ağrı’da 28, Erzurum’da 17, Ardahan’da 10, Kars’ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış’ta 83, Ergan’da 190, Palandöken’de 86, Konaklı’da 88, Ardahan Yalnızçam’da 26 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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