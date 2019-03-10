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Doğu Anadolu’da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 1, Erzincan’da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 9, Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da 10 derece kaydedildi.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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