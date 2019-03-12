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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 12 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan ve Iğdır'da 15, Ardahan'da 9, Erzurum'da 7, Kars'da 6, Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Doğu hava durumu soğuk

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