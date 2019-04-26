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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyle Kars'ta ölçüldüğü bölgede, buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ile don olayı görülecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 6, Iğdır'da 4, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Erzurum ve Ağrı'da 14, Ardahan ve Kars'ta ise 13 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Ergan'da 176, Palandöken'de 138, Konaklı'da 89 ve Sarıkamış'ta ise 69 santimetre olarak belirlendi.

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Doğu Anadolu'da soğuk hava Erzurum

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