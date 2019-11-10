HABER

Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 21, Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 6 santimetre ölçüldü.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
İzmir'de ağlatan anmaİzmir'de ağlatan anma
Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışıVan Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.