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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı ve Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 18, Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu soğuk

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