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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 13 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Ağrı'da 9, Iğdır'da 6, Erzurum ve Kars'ta 5, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 14, Erzincan'da 10, Ağrı ve Iğdır'da 9, Ardahan ve Erzurum'da 8, Kars'ta ise 7 derece olması öngörülüyor.

- Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin üzeri ile araçların camlarında kırağı oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Türkiye'nin rakımı en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araç ve yayaların güçlükle ilerleyebildiği ilçede, bazı çeşmelerde buz tabakası oluştu.

İlçedeki Acısu Deresi de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü Ardahan'da ise sis ve puslu hava etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum hava soğuk

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