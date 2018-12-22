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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ile Ardahan'da ölçüldüğü bölgede sis etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif esmesi beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars'ta 10, Ağrı'da 7 ve Erzurum'da 6 derece kaydedildi.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Tunceli'de 7, Erzincan ve Iğdır'da 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 58, Kars Sarıkamış'ta 50, Erzincan Ergan'da 41 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma, don olayı ile sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sis soğuk hava

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