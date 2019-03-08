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Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 578, Ağrı'da 128 ve Kars'ta 30 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı - Kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için belediye ve özel idare ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Ağrı ve Kars'ta toplan 736 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede özellikle dün etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok köy yolunun ekiplerin çabalarıyla yeniden ulaşıma açıldığı Erzurum'da yolu kardan kapanan 578 mahalleye ise ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler söz konusu yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada da kentte yoğun kar yağışı sonrası 128 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bu yolları en kısa sürede ulaşıma açabilmek için tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekibin karla mücadele çalışması yaptığı belirtildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise ekiplerin sorumluluk alanındaki yollarda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

İl merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yürüten Ağrı Belediyesi ekipleri de çalışmalar kapsamında toplanan kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan ilçelerden Akyaka'daki 2, Arpaçay'daki 11, Digor'daki 15, Susuz'daki 2 köy yolu ile ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

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Ağrı kapalı köy yolu kar yağışı karla mücadele

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