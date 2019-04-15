Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki beş ilde aralıklı yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağmur olacağı ön görülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli 40-60 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 24, Tunceli ve Erzincan'da 19, Kars'ta 15, Ağrı'da 14, Erzurum ve Ardahan'da 13 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 7, Iğdır'da 6, Ardahan'da 5, Ağrı ve Iğdır'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 70, Palandöken'de 125, Konaklı'da 95 ve Ergan'da 185 santimetre belirlendi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek kar erimeleriyle oluşabilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

