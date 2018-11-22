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Doğu Anadolu'da yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı

yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışın Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması, gece ve sabah saatlerinde de yer yer pus ve sis oluşması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının bölgede 2-4 derece düşmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Hakkari ve Muş'ta 6, Van'da 5, Bitlis'te 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Van ve Muş'ta 9, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 6 derece olacak.

Van Gölü'nün çok bulutlu ve yağmurlu, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.

Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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uyarı Van yağış

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