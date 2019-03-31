HABER

Doğu Anadolu'da yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 9, Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 8 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Yağışlar Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Konya'da seçmen, sandık başına gittiKonya'da seçmen, sandık başına gitti
Malatya'da seçmen, 2 bin 86 sandıkta oy kullanıyorMalatya'da seçmen, 2 bin 86 sandıkta oy kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Van

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.