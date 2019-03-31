Doğu Anadolu'da yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 9, Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 8 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Yağışlar Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

