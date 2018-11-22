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Doğu Anadolu'da yağmur ve kar yağışı bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede havanın aralıklı yağışlı olacağı, yağışların alçak rakımlı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 5, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 26, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 11, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 3 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkati olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Erzurum hava durumu

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