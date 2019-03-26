HABER

Doğu Anadolu'da zirai don ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta 7 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunduğundan çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Su altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacakSu altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacak
Ay, Yay burcunda ilerliyor!Ay, Yay burcunda ilerliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çığ Don Van

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? Pazartesi günü resmi tatil olacak mı?

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.