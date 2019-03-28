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Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle her kent merkezleri beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kış aylarının ağır geçtiği bu illerde baharın ilk ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kent merkezini beyaz örtü ile kapladı.

Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yağan kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da da etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezi beyaza büründü.

İlkbahara rağmen kış şartlarının hakim olduğu kentte araç ve yaya ulaşımı aksadı.

Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması cadde ile bağlantı yollarında tuzlama ile küreme çalışması gerçekleştirdi.

Kars'ta ise görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Araçların beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan yağışların gece boyunca süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan bahar mevsimi kar yağışı

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