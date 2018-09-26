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Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Erzurum, Ardahan ve Kars'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra ise Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Erzurum ve Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Iğdır'da 28, Ağrı ve Erzincan'da 26, Erzurum ve Kars'da 22, Ardahan'da 17 derece olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi sağanak

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