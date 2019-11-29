Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Erzincan'da, gece saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde ise kar yağışının etkili olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 3, Erzurum'da 2, Ağrı'da sıfır, Iğdır ile Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ile Tunceli'de 9, Iğdır'da 6, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle sürücüler görüş mesafesinin düşmesi yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti, soğuk hava sebebiyle de araçların camları buz tuttu, ağaç ve diğer bitkilerde oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte dün etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

