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Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da sağanak görülecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 19, Erzincan'da 18, Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 14 ve Erzurum'da 13 derece olacak.

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Kars'ta 8, Ardahan'da 5,2, Ağrı'da 4,4 ve Erzurum'da 1 kilogram yağış düştü.

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