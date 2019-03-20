Doğu Anadolu'daki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah ve gece buzlanma, sis ve don görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Erzurum'da 9, Kars ve Ardahan'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Tunceli'de ise gece sıcaklık 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının, Erzincan'da 15, Tunceli'de 14, Iğdır'da 12, Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 18, Erzurum'da 4, Kars'ta 1 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 180, Palandöken'de 115, Konaklı'da 97, Kars Sarıkamış'ta 80, Yalnızçam'da 12 santimetre kaydedildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, dik ve eğimli yerlerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

