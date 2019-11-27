Doğu Anadolu'daki 7 ilde karla karışık yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölgede, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 6, Tunceli'de 5, Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Tunceli'de 8, Ağrı ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 6, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Kars'ta kar yağışı

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar dolayısıyla ağaçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlardan Tarık Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin geldiğini hissetmeye başladıklarını belirterek, "Sarıkamış kristal karı ile güzel, biz de kar yağışının gerçekleşmesini bekliyorduk. Böyle devam ederse önümüzdeki günlerde kayak tesisleri açılacak. Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Öte yandan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisindeki dere de soğuklar dolayısıyla tamamen dondu. Buzla kaplanan ve travertenleri andıran dere güzel görüntüler oluşturdu.

Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde ise çocuklar, soğuk hava nedeniyle buz tutan dere üzerinde kayarak oyun oynadı.

