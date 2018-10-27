Doğu Anadolu'daki kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Bölgede önceki gün akşam saatlerinde başlayıp dün gece saatlerine kadar yer yer etkili olan kar sebebiyle Erzurum ve Ardahan kent merkezlerinin yanı sıra Kars, Tunceli ve Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı kar sebebiyle bölgede özellikle yüksek kesimlerde bazı sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.
Kar yağışının etkisini gösterdiği kentlerden Ardahan'daki Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar dağı mevkilerinde kar yağışının olduğu belirtildi.
Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları istendi.
Beyaza bürünen kentte kar sebebiyle güzel görüntüler oluştu.
- Kars
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde 17 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı ve soğuk hava, araçlarına kar lastiği taktırmak isteyen sürücüler yüzünden ilçedeki otomobil lastikçilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Lastikçi Kenan Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından vatandaşların kar lastiği taktırmak için lastikçilere akın ettiğini belirterek, "Kar yağmasıyla vatandaşlar lastik değişimine geldi. Şu anda büyük yoğunluk yaşıyoruz." dedi.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında kar temizliği yapan vatandaşlardan Ömer Cengiz de Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Kar yağışı biraz erken oldu ama inşallah rabbim ülkemizin her tarafına bunu bereketli kılar." diye konuştu.
Yağan Kar, ağaçlarda ve evlerin bahçelerindeki süs çiçekleriyle doyumsuz manzara oluştururken, kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise kartopu oynamanın keyfini yaşadı.
Yaban kuşları da karlı zeminlerde yiyecek bulmaya çalıştı.
- Ağrı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı ve çevresindeki dağlar ile yüksek tepeler beyaza büründü.
Vatandaşlardan Kasım Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece havanın iyice soğuduğunu belirterek, "Yüksek kesimlere kar yağacağı belliydi. Kış bu yıl erken geldi." diye konuştu.
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- Erzurumlu çocukların "ilk kar" mutluluğu
Kent merkezine mevsimin ilk karı yağan Erzurum'da ise kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Özellikle Palandöken ilçesinde binaların çatılarını ve araçların üzerini kaplayan beyaz örtüyü gören çocuklar bunu fırsata çevirerek gönüllerince eğlendi.
Kartopu oynayan çocuklar, babalarının yardımıyla kardan adam yaptı.
Çocuklarıyla kardan adam yapan Alkan Çınar, mevsimin ilk kar yağışını fırsat bilerek çocuklarla eğlenmek istediklerini anlatarak, "Burada eğleniyor ve hoş vakit geçiriyoruz. Kış şehrinde yaşıyoruz, soğuk havaya alışkınız. Hava da çok güzel. Kar Erzurum'un simgesi. hani derler ya 'duvaksız gelin olmaz' diye, işte kar da Erzurum'un duvağı." diye konuştu.
- Tunceli
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından sonbahar ve kış manzarasının bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Munzur Dağları başta olmak üzere ilçenin özellikle yüksek kesimlerini kaplayan karın beyaz rengi ile sonbahar renkleri buluştu.
Doğa fotoğrafçısı Ayhan Demiray, iki mevsimi bir arada yaşama fırsatı bulduklarını söyledi.
Doğayla iç içe yaşamanın farklı bir duygu olduğunu ifade eden Demiray, şunları kaydetti:
"Her mevsim Ovacık ilçesini mutlaka ziyaret etmeye çalışırım. Büyük ve kalabalık şehirlerdense küçük yerlerde zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Şu sıralar buranın sonbaharı çok güzel. Şansıma bir de Munzur Dağları'na kar yağdı, dağları fotoğrafladım. İlçede hem sonbahar renkleri hem de kış mevsimi hakim, muhteşem doğası var. İlçenin dağları, vadileri, dereleri çok güzel."
Yetkililer, yörede don ve buzlanmanın yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirterek, zincirsiz yola çıkmamalarını istedikleri sürücülerin özellikle bu kesimlerde dikkatli olması gerektiğini ifade etti.