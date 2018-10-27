Doğu Anadolu'daki kar yağışı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları istendi.

Kar yağışının etkisini gösterdiği kentlerden Ardahan'daki Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar dağı mevkilerinde kar yağışının olduğu belirtildi.

Bölgede önceki gün akşam saatlerinde başlayıp dün gece saatlerine kadar yer yer etkili olan kar sebebiyle Erzurum ve Ardahan kent merkezlerinin yanı sıra Kars, Tunceli ve Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde 17 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve soğuk hava, araçlarına kar lastiği taktırmak isteyen sürücüler yüzünden ilçedeki otomobil lastikçilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Lastikçi Kenan Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından vatandaşların kar lastiği taktırmak için lastikçilere akın ettiğini belirterek, "Kar yağmasıyla vatandaşlar lastik değişimine geldi. Şu anda büyük yoğunluk yaşıyoruz." dedi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında kar temizliği yapan vatandaşlardan Ömer Cengiz de Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Kar yağışı biraz erken oldu ama inşallah rabbim ülkemizin her tarafına bunu bereketli kılar." diye konuştu.

Yağan Kar, ağaçlarda ve evlerin bahçelerindeki süs çiçekleriyle doyumsuz manzara oluştururken, kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Yaban kuşları da karlı zeminlerde yiyecek bulmaya çalıştı.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.