Doğu Anadolu'daki üç ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gece ilk saatlere kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı'da 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 19 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.
Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak dolayısı ile meydana gelebilecek yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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