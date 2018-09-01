Doğu Anadolu'daki üç ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu olması, aynı çevrelerde öğleden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, yağış anında kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 13, Erzurum ve Erzincan'da 14, Ağrı ve Tunceli'de 16, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 35, Erzincan'da 34, Iğdır ve Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.
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