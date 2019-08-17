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Doğu Anadolu'daki üç ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 14, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 15, Tunceli'de 18, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 25 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 35, Ağrı'da 33, Kars ve Erzincan'da 32, Erzurum'da 30 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağış

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