Doğu Anadolu'nun hayvanat bahçesinde sona gelindi

EMRAH GÖKMEN - Malatya'da 70 dönüm üzerinde kurulan hayvanat bahçesi, yapay şelalesi, kafeteryası, yürüyüş parkuruyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesince Orduzu Pınarbaşı'nda yaptırılan hayvanat bahçesindeki hazırlıklar son aşamaya geldi. İçerisinde yer alan büyük ve geniş kafeslerle 50 türden 500 hayvanı misafir edecek bahçe, birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildi.
Hayvanların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürmesi için bahçeye ve içerisindeki ağaçlara büyük özen gösterildi. Kafeslerde ve hayvanların bulunacağı alanlardaki peyzaj düzenlemesi de dikkati çekiyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının hayvanat bahçesinden öte millet bahçesi olduğunu belirtti.
İnsanların girdiği andan itibaren hem gözleriyle hem de yapısıyla huzur bulacağı bir yeri hizmete sokacaklarını anlatan Polat, proje boyunca daha önce park olan yerdeki ağaçların hepsinin korunduğunu söyledi.
Polat, yürüyüş yolları, suyu, yapay şelalesi, çocuk parkı, kafeteryasıyla alanı adeta bir millet bahçesine dönüştüğünü ifade ederek şöyle konuştu:
"Burası aynı zamanda da bir hayvanat bahçesi. Malatya'nın ötesinde hayvanat bahçesi yok. Bölge için büyük önem arz etmekte. Buradaki hayvanat bahçesi sadece Malatyalı kardeşlerimiz için değil. Önce bölge sonra Doğu Anadolu'nun bütünü için. Öğrencilerimizin, hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın gelip ziyaret edebilecekleri bir yer haline gelecek."
- "Bölgenin cazibe merkezi haline gelecek"
Hayvanat bahçesinde 50 türden 500 hayvanın misafir edileceğini aktaran Polat, aslan, kaplan, maymun gibi türlerin de bahçe içerisinde görülebileceği söyledi.
Polat, gerçekten önemsedikleri bir projenin hayata geçtiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Buradaki öğrencilerimiz, çocuklarımız Malatya'nın dışına giderek hayvanat bahçesi ziyaretleri gerçekleştiriyorlar ama artık önce Malatya'daki misafirlerimiz buraya gelecek, daha sonra da bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Sivas, Elazığ, Adıyaman gibi illerimizden günübirlik ziyaretlerle buraya gelinebilir."
- Ay sonu ziyarete açılacak
Polat, hayvanat bahçesindeki hazırlıkların bu ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını dile getirdi.
Hazırladıkları "112 Acil Eylem Planı" kapsamında yer alan projeyi bitirmenin ve verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu da ayrıca yaşadıklarını kaydeden Polat, "Bu ay hazırlıklarımız bitecek ve ay sonu ziyarete açacağız inşallah. Buranın açılışı da 112 Acil Eylem Planı kapsamında olacak." dedi.
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