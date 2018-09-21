Doğu Anadolu'nun hayvanat bahçesinde sona gelindi

EMRAH GÖKMEN - Malatya'da 70 dönüm üzerinde kurulan hayvanat bahçesi, yapay şelalesi, kafeteryası, yürüyüş parkuruyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesince Orduzu Pınarbaşı'nda yaptırılan hayvanat bahçesindeki hazırlıklar son aşamaya geldi. İçerisinde yer alan büyük ve geniş kafeslerle 50 türden 500 hayvanı misafir edecek bahçe, birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildi.

Hayvanların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürmesi için bahçeye ve içerisindeki ağaçlara büyük özen gösterildi. Kafeslerde ve hayvanların bulunacağı alanlardaki peyzaj düzenlemesi de dikkati çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının hayvanat bahçesinden öte millet bahçesi olduğunu belirtti.

İnsanların girdiği andan itibaren hem gözleriyle hem de yapısıyla huzur bulacağı bir yeri hizmete sokacaklarını anlatan Polat, proje boyunca daha önce park olan yerdeki ağaçların hepsinin korunduğunu söyledi.

Polat, yürüyüş yolları, suyu, yapay şelalesi, çocuk parkı, kafeteryasıyla alanı adeta bir millet bahçesine dönüştüğünü ifade ederek şöyle konuştu: