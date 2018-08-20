Doğu Anadolu'nun karpuzu Iğdır'dan

BÜLENT MAVZER - Doğu Anadolu'nun "tarım başkenti" olarak nitelendirilen Iğdır'da üretilen karpuzlar, bölgede yoğun talep görüyor.
Sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi yapısı dolayısıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği Iğdır'da her geçen gün artan karpuz üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor.
Iğdır'da yetiştirilen karpuzlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin karpuz ihtiyacını karşılarken aynı zamanda ülkenin birçok kentine gönderilerek satışa sunuluyor.
Kendine özgü aroması ve şekliyle bilinen Iğdır karpuzu, bir yandan çiftçi için gelir kapısı olurken diğer taraftan da Iğdır'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'da yetiştirilen karpuzun Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bütün illerde tüketilen önemli ürünlerden olduğunu söyledi.
Kent merkezi ve köylerdeki arazilerin karpuz üretimi için oldukça uygun olduğunu belirten Yolcu, "Bu yıl 8 bin hektarlık alanda toplamda 27 bin ton karpuz üretiminin olduğunu düşünüyoruz. Iğdır, Türkiye'nin verimli toprakları olan önemli illerden bir tanesidir. Burada ne ekersen yetişiyor, Allah buraya böyle bir değer ve bereket vermiş." dedi.
Yolcu, elde edilen ürünün Iğdır'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Iğdır'ın çevresindeki bütün iller Iğdır'ın sebze ve meyvesini tüketiyor. Diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi Iğdır'da yetişen karpuz da Kars, Ağrı, Ardahan'a ve diğer illere gönderiliyor. Karpuz denilince Diyarbakır akla geliyor fakat Iğdır'da da önemli karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. Iğdır'da yetişen karpuz hem tadı hem de doğallığı bakımından çok büyük talep görüyor. Bu da ilin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor."
Üreticilerden Mustafa Pehlivan ise karpuzdan iyi verim aldıklarını ifade ederek, "Karpuzun hasadını yaparken çiftçi ile tüketicinin arasındaki tam samimiyeti kurmak için karpuzu zamanında topluyoruz, bu da alıcıyı memnun ediyor ve ürünü tüketen halka lezzetli ürün tatma fırsatı veriyor. Bunun için Iğdır karpuzu seviliyor." diye konuştu.
Doğal ürün yetiştiriciliğinin önemine işaret eden Pehlivan, "Iğdır Ovası'nın güzelliği meyveyi veya sebzeyi koklarken o alışık olduğun ürünün kokusunu alabiliyorsun. Biz burada bu ürünü yetiştirirken bir gram zirai ilaç kullanmıyoruz bu da ürünün doğallığını koruyor." dedi.
ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!
Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'
Petrol kralının araba koleksiyonu ortaya çıktı! Dudağınız uçuklayacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Erdoğan'dan dikkat çeken karar
Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!
Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...