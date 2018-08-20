Doğu Anadolu'nun karpuzu Iğdır'dan

Kent merkezi ve köylerdeki arazilerin karpuz üretimi için oldukça uygun olduğunu belirten Yolcu, "Bu yıl 8 bin hektarlık alanda toplamda 27 bin ton karpuz üretiminin olduğunu düşünüyoruz. Iğdır, Türkiye'nin verimli toprakları olan önemli illerden bir tanesidir. Burada ne ekersen yetişiyor, Allah buraya böyle bir değer ve bereket vermiş." dedi.

Kendine özgü aroması ve şekliyle bilinen Iğdır karpuzu, bir yandan çiftçi için gelir kapısı olurken diğer taraftan da Iğdır'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi yapısı dolayısıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği Iğdır'da her geçen gün artan karpuz üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Yolcu, elde edilen ürünün Iğdır'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın çevresindeki bütün iller Iğdır'ın sebze ve meyvesini tüketiyor. Diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi Iğdır'da yetişen karpuz da Kars, Ağrı, Ardahan'a ve diğer illere gönderiliyor. Karpuz denilince Diyarbakır akla geliyor fakat Iğdır'da da önemli karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. Iğdır'da yetişen karpuz hem tadı hem de doğallığı bakımından çok büyük talep görüyor. Bu da ilin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor."

Üreticilerden Mustafa Pehlivan ise karpuzdan iyi verim aldıklarını ifade ederek, "Karpuzun hasadını yaparken çiftçi ile tüketicinin arasındaki tam samimiyeti kurmak için karpuzu zamanında topluyoruz, bu da alıcıyı memnun ediyor ve ürünü tüketen halka lezzetli ürün tatma fırsatı veriyor. Bunun için Iğdır karpuzu seviliyor." diye konuştu.

Doğal ürün yetiştiriciliğinin önemine işaret eden Pehlivan, "Iğdır Ovası'nın güzelliği meyveyi veya sebzeyi koklarken o alışık olduğun ürünün kokusunu alabiliyorsun. Biz burada bu ürünü yetiştirirken bir gram zirai ilaç kullanmıyoruz bu da ürünün doğallığını koruyor." dedi.

