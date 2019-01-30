Doğu Anadolu’nun Tek “Yürüme Robotu” hastaların umudu oldu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren ve ücretsiz olarak hizmet veren ‘Yürüme Robotu’ ünitesi yürüme yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş hastalar için umut oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi, yürüme yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş hastaların yeniden yürüyebilmeleri için umut oluyor. Fizik tedavi uygulamasında kullanılan ‘Yürüme Robotu’ ünitesinde başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenler tedavi görüyor. 1 Ağustos 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 200 engelli hastaya hizmet veren Fizik Tedavi Ünitesi’ndeki ‘Yürüme Robotu’, günlük ortalama 15 hasta tedaviye kabul ediliyor. Bölgede ilk ve tek olan ünite sayesinde, çevre illerden gelen hastalarında hizmet aldığı öğrenildi.

“Doğu Anadolu’da tek”

Doğu Anadolu bölgesinde tek olan ‘Robotik Tedavi’ ünitesi ile yürüme ve denge problemi yaşayan hastaların tedavisinin son derece teknolojik bir yapıyla sağlandığını belirten Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, “Devletimiz sağlıkta yeni bir anlayışla ortaya koyduğu şehir hastaneleri planlamaları kapsamında ülkemizde altıncısı olarak hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’nde, ‘Robotik Tedavi’ ünitesi halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Robotik Tedavi ünitesi, sanal gerçeklik similasyonlu bir tedavi ünitesidir. Hastalar karşılarındaki ekrandan kendi hareketlerine uygun bir şekilde görerek tedaviye adaptasyonlarını arttırmaktadır. Ünitemiz 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Şehir Hastanesi 1 Ağustos 2018 yılında açılmıştı, bu tarihten itibaren hastalar tedaviye kabul edilmeye başlandı. Doğu Anadolu’daki tek tedavi ünitesi bizdedir. Hastalıkların tedavisi için çevre illerden de hastalar bize yönlendirilmektedir. Ünite açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 200 hastaya hizmet verilmiştir. Hasta başı tedavi süresi ortalama 50 dakika olmakla birlikte, günlük 10 ile 15 arası hasta tedaviye kabul edilmektedir, hiç bir şekilde ücret alınmamaktadır” dedi.