"Doğu Avrupa dünyanın en büyük çatışma noktası"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Doğu Avrupa bölgesinin dünyanın en büyük çatışma noktası olduğunu belirterek, "Suriye ya da diğer bölgelerden daha önemli olduğunu söyleyebilirim. NATO'nun bölgeye yaptığı yatırımlar, Rusya'nın çalışmaları, silah ve güç dağılımı düşünüldüğünde bunu anlayabiliriz. Bu çatışma farklı boyutlarda devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı bunun en büyük kanıtı olmakla beraber, günümüzde de çok önemli gelişmeler oluyor." dedi.

Topsakal, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen "Türk-Rus İlişkileri Bağlamında Türk Dünyası" konferansında konuştu.

Türk dünyasının geniş bir coğrafyayı kapsadığını dile getiren Topsakal, Türk dünyasının ayrıca birçok küresel ve ulusal güvenlik politikasının da merkezinde olduğunu söyledi.

Topsakal, Türkiye'nin Türk dünyası için kilit ülke olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, yüzyıllardır Türk dünyasından gelenlere ev sahipliği yaptı. Kafkaslar'dan ve Orta Asya'dan yaşanan göçler, bunun en önemli nedenidir. Özellikle Lenin sonrası Sovyetler'de Stalin'in izlediği yer değiştirme ve göç politikası sonucu Türk dünyasında bir travma yaşandı. Türkiye'nin her yerinde buralardan gelen aileler var. Hepsi de o günlerin hatıralarını yaşatıyor. Türkiye-Rusya ilişkilerini anlamak için bu denklemleri anlamak zorundayız. Orta Asya'daki Türk nüfusu da kardeşlerimizle beraber yaratabileceğimiz ortak bir gücün potansiyelini göstermektedir." ifadelerini kullandı.