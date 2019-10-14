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Doğu Biga Madencilik: Ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetleri ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, şirket tarafından yapılan açıklamayla, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faliyetlerinin ertelendiği duyuruldu.

Doğu Biga Madencilik: Ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetleri ertelendi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, şirket tarafından yapılan açıklamayla, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faliyetlerinin ertelendiği duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale Kirazlı Bölgesi’nde devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’nin 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatlarının yenilenmesine ilişkin süreç uzamıştır. Bu doğrultuda ilk günden bu yana tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eden ve tüm inşaat ve işletme çalışmalarını bu çerçevede ilerleten Doğu Biga Madencilik, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelemiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin durdurulmasını için 26 Temmuz tarihinde bölgede 'Su ve Vicdan' nöbeti başlatmıştı.

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