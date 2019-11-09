HABER

Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
Doğu Biga Madencilik Şirket Sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şen, açıklamada "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
Atatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyorAtatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.