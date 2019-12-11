Doğu Biga’dan, işten geçici olarak çıkarılan 200 personel ile ilgili basın açıklaması

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kirazlı-Balaban mevkiindeki maden çıkarma faaliyetleri ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme nedeniyle duran ve bu sebeple önceki gün 200 personel ile geçici olarak yollarını ayırdığını duyuran Doğu Biga Madencilik’te Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Doğu Biga Madencilik’ten önceki gün yapılan yazılı açıklamada ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme sebebiyle 200 personel ile geçici olarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Ruhsat yenileme ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından 200 personel ile yeniden çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Doğu Biga’nın Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, bugün basın mensupları ile özel bir otelin konferans salonunda bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.

"Ruhsatın yenilenmesi sürecinde bir gecikme ile karşı karşıya kaldık"

Bölgede ilk günden bugüne kadar yaşananları özetleyerek sözlerine başlayan Çağın Şen, “Dünya ortalamasında bir madenin keşfinden, o madenin ekonomiye kazandırılmasına kadar geçen süre yaklaşık 15-20 yıldır. Madenler hepinizin bildiği üzere bulunduğu yerde çıkarılmak zorunda olan bir iş kolu. Bu nedenle de çoğu zaman şehir merkezinden uzakta, ücra yerlerde yapılan bir meslek. Bu da ona ayrı bir zorluk katıyor. Bizler de Doğu Biga Madencilik olarak, Kirazlı projesinde geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle bütün proje hazırlığı ve yasal süreçleri başarıyla tamamlayarak ilk kazmayı vurduk ve çalışmalarımıza başladık. Akabinde tabi bizleri o zaman da çok üzen ve hiçbir gerçeğe dayanmayan büyük bir manipülatif ve yanlış bilgi ekseninde büyüyen bir kampanyanın sonucunda temmuz ayında protestoların olduğu bir süreç başladı. Bu dönemde biz şirket olarak çalışmalarımıza ara verdik. Sahadaki inşaat çalışmalarını durdurduk. 13 Ekim de işletme ruhsat süremizin yenilenmesi gereken son gündü. Ruhsatın yenilenmesi sürecinde bir gecikme ile karşı karşıya kaldık. Bu da bizim sahada inşaat faaliyetlerimizi durdurmamız gerekliliğini doğurdu. Bu nedenle de 13 Ekim’den günümüze kadar olan süreçte de inşaat çalışmalarımıza ne yazık ki devam edemedik" ifadelerini kullandı.