Doğu'da beyaz esaret! Kar 70-80 santimi aştı: Peki Yılbaşında hava nasıl olacak? "İstanbul'da bugün ve yarın..."

Kış etkisini iyice hissettirmeye başladı. Dün aniden soğuyan havalarla birlikte İstanbul'un Çatalca ilçesi beyaza bürünmüştü. İstanbullular bugün de oldukça serin ve yağışlı bir havaya uyandı. Yurdun doğusunda ise adeta kar esareti yaşanıyor. 10 ilde binlerce köye ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare, belediyeler ve vatandaşlar esaretten kurtulmak için birlikte kar temizleme çalışmalarına dahil oluyor. Bingöl'de kar kalınlığı 70-80 santimetreyi aştı bile... Peki esaret daha ne kadar devam edecek? Yılbaşında hava nasıl olacak? İşte haberin tüm detayları!

DOĞU'DA KAR ESARETİ: 30 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Arpaçay'da 5, Akyaka'da 3, Digor'da 13 ve Kağızman'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl merkezinde 5, Göle'de 5 ve Hanak ilçesinde 8 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 162 mahalle ile 258 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'de gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımı aksattı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin gece boyunca çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttüğü kentte, karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele etti ve mahsur kalan sürücülere yardımcı oldu. Vatandaşlar ise damlarda ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kardan dolayı merkez ve ilçelerde 163 köy yolunun kapandığını belirtti. Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 165 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Kurtkan, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ile karayolları ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da kiplerin çalışması ile kar yağışıyla birlikte kapanan 106 köy yolunun 45’i ulaşıma açıldı.

Elazığ’da gün boyu etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kent genelinde bulunan 547 köy yolunun 106’sı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 99 araç 120 personel ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 106 köy yolunun 45’i ulaşıma açılırken 61’inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİNGÖL'DE 70-80 SANTİMETRELİK KAR!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini arttırarak sürdüren kar nedeni ile adeta esaret yaşanıyor. İlçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız yağan yoğun kar, hayatı felç etti. İlçeye bağlı 48 köyün yolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı. Yer yer bir metreyi aşan kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçedeki kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek şehir merkezinin dışına taşıdı.

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, "Dünden beri aralıksız kar yağışı var. 70-80 santimetrelik kar yağışı var. Bütün köy yolları kapalı şu anda. Çok zorluk çekiyoruz, Allah yardımcımız olsun, ekipler de yoları açmak için çalışıyor" dedi.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL'A BUGÜN VE YARIN İÇİN UYARI!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için bugün ve yarın yağış uyarışında bulundu. Şen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün sabah Kırklareli, doğu anadolu, orta ve doğu karadeniz iç kesimleri, Ege nin iç yüksekleri, Gece Kütahya Eskişehir Afyon Balıkesir Bilecik İsparta, Şırnak, Pazar pazartesi Toroslar, göller bölgesi, Niğde Kayseri Sivas Maraş çevresinde kky ve kar var. Salı Çarşamba yağış yok"

İstanbul bugün yarın yağmurlu 10 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esiyor. Ankara sabah sisli yarın hafif KKY 5 C. İzmir bugün yağmurlu 11C. Antalya sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13 C"

9 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji'nin Meteo Uyarı sistemine göre, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Hakkari, İzmir, Kütahya, Manisa, Van ve Şırnak için 'sarı' kodlu uyarı verildi.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritası paylaşıldı. Paylaşımda Yılbaşında yurdun batı kesimlerinde açık ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yurdun doğusunda ise kapalı bir hava hakim olacakken, Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar hadisesinin olması bekleniyor.

İşte 5 günlük hava tahmin haritası:

